İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur E.Y'nin Arnavutköy'de bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalarında S.Ö. ile olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Ö'nün 7, D.Ö'nün 1, A.Ş'nin 1, N.T'nin 2, M.D'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö, D.Ö. ve A.Ş. tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, çalışmaların devamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan'ı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

MERAL KAPLAN SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Arnavutköy'de bir arsa satışı üzerinden 23 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındığı görülen ve adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, iddialara yanıt verdi. Kaplan, "Ben hayatımda emlak işi yapmadım. Tapu, arazi, arsa işlerinden anlamam. Kimseyi dolandırmadım, aksine hep ben dolandırıldım. Hakkımda çıkan asılsız haberleri 'gözaltında' yazılmasına rağmen evimde şaşkınlıkla okudum. Sadece tanıdığım bir kişiyle ilgili bilgime başvuruldu, bildiklerimi anlattım ve evime döndüm" ifadelerini kullandı. Kaplan ayrıca, " Avukatım Şeyda Yıldırım konuyla ilgileniyor. Bir anne olarak hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar" diyerek tepkisini dile getirdi.