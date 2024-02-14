Türk Pop Müziği'nin son döneme damga vuran isimlerinden Bora Duran'ın Çorumlu olduğu öğrenildi.

Aydınlık Gazetesi'ne müziğinin sırlarını paylaşan Duran aslen Çorumlu olduğunu açıkladı.

'Sana Doğru' isimli parçasıyla müzik listelerini alt üst ederek dinlenme rekorları kıran ve Youtube'de 150 milyondan fazla dinlenen şarkısıyla yaza damga vuran Duran, Şubat başında 'Kelepçe' isimli yeni çalışmasını yayınladı.

BORA DURAN KİMDİR?

Aslen Çorumlu olan Bora Duran'ın müzikle yakınlaşması, ortaokul yıllarında, gitarı ile birlikte farklı gruplarla tanışarak başlamıştır.

1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’na girip, klasik kemençe eğitimine başlayana dek, bu gruplarla çalışmalarını sürdürmüştür.

2001 yılına kadar İzmir’de birçok mekanda müzikle uğraşmıştır. Öte yandan, Türk – Yunan Dostluk Derneği ile işbirliği içerisinde, müziğini ülke dışına da taşımıştır.

Daha sonraları müziğini paylaşıp geliştirmek adına İstanbul’a geldiği yıllarda Vedat Sakman ile tanışmıştır. Stüdyo Sakman’da Selçuk Yöntem’in “Şiir Niye?” adlı albüm çalışmasında görev almıştır. İlk demo albüm hazırlıklarına da bu stüdyoda başlamıştır. Bora Duran, Ezginin Günlüğü grubuyla “Dargın mıyız?” albümünün kayıtlarında birlikte çalışmış ve Grup ile birlikte birçok projede daha yer almıştır.

Aranjör Yıldıray Gürgen ile birçok albüm projesinde klasik kemençe, gitar, perdesiz gitar ve sesiyle görev alan Bora Duran, bu çalışmalardan biri olan Yılmaz Erdoğan’ın şiir albümünün oluşum sürecinde BKM ile tanışmıştır. Bu tanışma sonrasında, Deniz Erdoğan ile birlikte BKM Mutfak ve “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibinin canlı müzik ve tv program müzik sorumluluğunu yürütmüş ve “Organize İşler” film müzikleri projesinde yer almıştır.

Aynı dönemde sözü ve müziği kendine ait olan “Gül Senin Tenin” adlı şarkısını Mahsun Kırmızıgül seslendirmiştir.

Ortaklarıyla beraber 2006 yılında Moda’da kurmuş oldukları Harem’s Production’da, kendi albüm çalışmalarını hızlandırmış; söz, müzik ve aranjeleri kendisine ait olan 9 şarkılık ilk albümünü tamamlamıştır.

Bora Duran 2011 yılında çıkardığı “Her Sabah” adlı albümünde, 2006 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün seslendirdiği; kendisine ait olan "Gül Senin Tenin" şarkısını yeniden yorumlamıştır. Ayrıca albümde bir Fikret Kızılok klasiği “Bir Harmanım Bu Akşam” şarkısını yeniden yorumlamıştır.

2016 yılında Sana Doğru isimli parçasıyla dinlenme rekorları kıran Duran, en son Şubat başında 'Kelepçe' isimli yeni çalışmasını yayınladı.