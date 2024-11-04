Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen ve yüzyıllık geçmişiyle bilinen Kargı Panayırı, bu yıl da büyük bir ilgiyle gerçekleşti ve unutulmaz bir halk konserine sahne oldu.

Ünlü sanatçı Öykü Gürman ve Türkiye'nin tanınmış radyo sunucusu Duygu Atakan, Kargı Çayır Mevkii'nde kurulan etkinlik alanında izleyicilerle buluşarak, panayıra damgasını vurdular.

Panayır konseri, Kargı'da uzun yıllardır gerçekleşen etkinlikler arasında en yüksek katılımın yaşandığı organizasyonlardan biri olarak kayda geçti.

Sahneye ilk olarak çıkan Duygu Atakan, enerjik sunumuyla seyircilerle samimi bir bağ kurdu ve büyük beğeni topladı.

Atakan’ın dinleyicilerle kurduğu sıcak iletişim, geceye renk katarken konserin enerjisini yükseltti.

Öykü Gürman sahneyi salladı

Kargı Panayırı'nda sahne alan sevilen sanatçı Öykü Gürman, kendine özgü güçlü sesi ve yorumu ile hayranlarını büyüledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Gürman, performansıyla panayıra damgasını vurdu.

Çekilişlerle sürpriz hediyeler dağıtıldı

Konser boyunca yapılan çekilişlerle izleyicilere sürpriz hediyeler dağıtılırken, Kargı'nın dört bir yanından gelen seyirciler, bu özel etkinliğe tanıklık etmenin keyfini yaşadı.

Panayır etkinlikleri, unutulmaz anılara ev sahipliği yaparak Kargı halkının hafızasında kalıcı bir yer edindi.