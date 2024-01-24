Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kavaklık Birinci Köprü mevkii meydana geldi. Savaş Aksu idaresindeki 67 SE 155 plakalı Citroen marka otomobil, üst geçidi kullanmayıp yolun karşısın geçmeye çalışan Hakkı Karadağ’a (68) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Karadağ hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerin polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Karadağ’ın ilaç yazdırmak için sağlık ocağına gittiği öğrenildi.