Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sube Başkanı Galip Deniz’i ziyaret eden Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Metin Lale, Kulp Kaymakamı Burak Akeller’e sahip çıkarak, müdahalesinin yerinde olduğunu söyledi.

‘ŞEHİTLERİMİZİN RUHANİYETİNİ İNCİNDİ’

Dün gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapan Metin Lale, konuşmasında Diyarbakır'da Kulp ilçesinde Cuma hutbesinde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumadığı' gerekçesiyle imamı uyaran Kaymakam Burak Akeller'in olayına değinerek, “Üzücü olayda bir İmam'ın hutbe metnindeki şehitlerle ilgili bölümü okumaması üzerine o an camide bulunan kaymakamın imamı uyarması ile yaşananlar maalesef ülke gündemini cumhurun en çok birlik içerisinde olmayı arzu ettiği bugünlerde oldukça meşgul etmiştir. Gelinen nokta meselenin üst değerler üzerinden tartışılmayıp, ‘cambaza bakıtmak’ ve ‘Yavuz hırsız’ rolünü oynamaya çalışmaktır. Bu durum en çok da yüzbinlerce İlay-ı Kelimetullah, Peygamberimizin yüce sancağı ve Kızıl Elma namına Çanakkale'de, Yemen'de, Kafkas cephesinde ve Sarıkamış'ta şehit olan bu ülkenin Türk, Kürt, Çerkez, Arap ve Boşnak gibi farklı milletlerin evlatlarının ruhaniyetini incitmiştir” dedi.

‘HUTBE BİR DEVLETİN VE DEVLET BAŞKANININ HAKİMİYET SEMBOLLERİNDENDİR’

Kulp Kaymakamı Burak Akeller’in müdahalesinin yerinde olduğunu ifade eden Metin Lale, “Herkesin görevini mevzuat dahilinde yapması olmazsa olmazımızdır. Bunun yanında bilhassa imam için kurumsal destek veren kimselerin sonuçlara odaklanıp sebebe ve bu sebebin arkasındaki sosyolojiye dikkat çekmemeleri hem üzücü hem de manidardır. Zira herkesin bildiği gibi hutbe bir devletin ve devlet başkanının hakimiyet sembollerindendir. Bu bağlamda kaymakam beyin müdahalesi oldukça yerindedir. Memuru olduğumuz ve sorumluluğunu taşıdığımız devletten aldığımız maaş verilen görevleri yerine getirdiğimiz zaman helal olacaktır” diye konuştu.

‘İSPAT EDİLMEMİŞ İDDİALAR ÜZERİNDEN KAYMAKAMA SALDIRMAK KABUL EDİLEMEZ’

‘Darp iddiasını mağdur edebiyatı içinde sahiplenen çevrelerin gerçekte amaçları nedir’ diye soran Lale, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Burada sorgulanması gerekenler şunlardır: Bu ülke, vatan, millet ve devlet için bizim namusumuz, aklımız, dinimiz, neslimiz ve bağımsızlığımız için şehit olan kimselerin şehitliği kabul edilmiyor mu? Gerçek sebebi bildikleri halde sonuç olarak darp iddiasını mağdur edebiyatı içinde sahiplenen çevrelerin gerçekte amaçları nedir? Devletin gönderdiği hutbeyi eksik okuyan, şehitlere rahmet okumayan din görevlisine bir laf etmeden ispat edilmemiş iddialar üzerinden kaymakama saldırmak kabul edilemez.

‘SENDİKAL REFLEKSLE ÜYE KORUMA MESELESİNE ALET EDİLECEK BİR KONU DEĞİLDİR’

Bu durum sendikal refleksle üye kazanma ya da koruma meselesine alet edilecek bir konu değildir. Şehitler bu ülkenin bütün bireyleri için kırmızı çizgidir. Önce bunun altını çizip duralım. Sonra adli ve idari hukukun sonucunu bekleyelim. Sözümü İstiklal Marşı ile bitirmek istiyorum: Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”