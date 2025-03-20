Usta yönetmen Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, kariyeri boyunca birçok unutulmaz yapıma imza attı. Sınav, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi.

1956 yılında Burdur’da doğan yönetmen İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü‘nü tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde de eğitim gördükten sonra ajanslarda metin yazarı olarak çalışmaya başladı.

Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya yapımların yönetmenliğini üstlenen Sınav, 1993 yılında çektiği Süper Baba dizisi ile adından söz ettirdi.