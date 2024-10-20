Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-18 Ekim 2024 tarihleri arasında İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İl Merkezinde 74 adet yerde uygulama yapıldığının belirtildiği açıklamada, uygulamalarda 28 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 11 otoparkın kontrol edildiği belirtildi.

Uygulamalarda 3.254 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı.

4’ü ruhsatsız tabanca, 2’si kurusıkı tabanca ve 3 tüfek olmak üzere 9 adet ateşli silahın ele geçirildiği uygulamalarda, 4 adet kesici-delici alet, 6 adet şarjör, 35 adet fişek (25 adet tabanca fişeği ve 10 adet av fişeği), 56 adet sentetik ecza maddesi, 0.41 gr metamfetamin, 58.52 gr narkotik madde içerikli tütün maddesi ele geçirildi.

Uygulamalarda 2.340 araç kontrol edilirken 8 araca 45 bin 260 TL idari para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. (Haber Merkezi)