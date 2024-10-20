Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar ve İlçe yönetimi ile birlikte Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Ağustos ayından itibaren süt satışını yaptığı firmalar tarafından uygulanan baskı nedeniyle süt fiyatlarının 1 TL düşürüldüğünü ve şu an üreticilere ödenen çiğ süt fiyatının ortalama 12,70 TL olduğunu öğrendiklerini ifade eden Mehmet Tahtasız, şu açıklamayı yaptı:

“Süt üreticilerimiz, artan girdi maliyetleri ve düşük süt alım fiyatları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle yem, elektrik, mazot ve veteriner fiyatlarındaki sürekli artışlar, üreticilerimizin maliyetlerini ciddi şekilde yükseltmiştir. Dünyada ve ülkemizde kabul edilen süt maliyet hesaplamasında 1 litre süt, 1,5 kilogram yem almalıdır. Ancak mevcut durumda, maalesef 1 kilogram yem bile alınamamaktadır. Bu durum, küçük üreticilerin sürdürülebilir bir şekilde üretim yapmasını zorlaştırmakta ve bazı üreticilerin süt üretiminden vazgeçip ellerindeki hayvanları kesime göndermelerine neden olmaktadır. Bu ziyaret, süt üreticilerimizin sesini duyurmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak adına önemli bir adım olmuştur. Birlikte, süt üreticilerimizin hak ettikleri değeri görmeleri ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)