Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne merkez ve Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstünde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö, N.Ş, M.K, M.D, A.A, U.K, S.G, B.D, H.U, N.B, S.M. ve C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.