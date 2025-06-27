Ahmet Uzun’un sahibi olduğu Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası (Uzun DTM), 2. Şubesinin açılışını bugün gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde 10 şubesi olan Uzun Dayanıklı Tüketim Vestel Showroom Mağazası’nın 11. şubesi bugün saat 14.00’de İnönü Caddesi Numara 23(Denizbank yanı) adresinde hizmete açılacak.

Açılışla ilgili Vestel’den yapılan açıklamada, “Çorum halkına kaliteli Vestel ürünlerini daha ucuza sunmak için Çorum’daki 2. şubemizi açacağız. Değerli Çorum halkının teveccühüne layık olmak için güler yüzlü personellerimizle haftanın 7 günü hizmet vereceğiz. Uygun ve açılışa özel fiyatlarla tüm Çorum halkını açılışımıza bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.