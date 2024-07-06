Çorumspor’da bir dönem görev yapan Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü ve ekibi Bayburtspor’da göreve 'devam' dedi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında çok zor şartlar altında Bayburtspor’da göreve gelen ve imkansızı başararak takımı ligde tutmayı başaran Bayburtspor yönetimi yeni sezonda sarı siyahlı kulüple devam kararı aldı.

Cevdet Uzunköprü ve ekibinde Çorumspor’da görev yaptığı dönemde futbolcu olarak bulunan Serdal Pekel ve Bülent Akan ile Çorum FK’da da kaleci antrenörü olarak görev yapan Sebahattin Çoban görev yapıyor.