Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti.

Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve İlçe yöneticileri, Ülkü Ocakları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile birlikte çok sayıda partili karşıladı.

Milletvekili Kayrıcı, Çorum'un tüm ilçelerindeki sorunları bildiklerini ve yakından takip ettiklerini belirterek, seçim sürecinde söz verdikleri ve aciliyet durumuna göre tüm projeleri gerçekleştireceklerini ifade etti.