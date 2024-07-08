Kentteki metruk binalar ile ilgili Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, şehirdeki metruk binaların mevcut durumlarının değerlendirildiği belirtildi.

Yıkım kararı verilen metruk binaların Çorum Belediyesi tarafından takiplerinin yapılacağını belirten Vali Dağlı, okul çevrelerinde bulunan metruk binalar ile ilgili olarak Belediye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.