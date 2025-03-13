Vali Ali Çalgan, Lalezar Kız Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar yaptı.

İftar programına Vali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım da katıldı.

İftar sonrası öğrencilerle sohbet eden Çalgan, “Hafızlık aslında bir irade testi. Bu testi başarıyla geçen her bireyin yapamayacağı iş yok. Emek vermeden ilim öğrenmenin kolay olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Buda sizi toplumda her zaman bir adım öne çıkaracak. İlim yolculuğunuzun bir gün hasat zamanını göreceksiniz" dedi.

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalgan, öğrenim hayatlarında başarılar diledi.