TÜİK 2025 asayiş verileri ile trafik kazası istatistiklerinin yapay zekâ analiziyle birleştirildiği iddia edilen çalışmada, Türkiye’nin “en sinirli illeri” belli oldu.

Suç oranları ve trafik yoğunluğu üzerinden hazırlanan listede Çorum 6.sırada yer aldı.

Çorum, suç oranlarındaki yüksekliğiyle dikkat çeken iller arasında yer aldı. Listeye göre şehirde sosyal gerilim oranı öne çıktı.

TÜİK’in 2025 asayiş verileri ile trafik kaza istatistiklerinin birleştirildiği iddia edilen yapay zeka analizinde, Türkiye’nin “sinir katsayısı en yüksek” 10 ili belirlendi. Suç oranları ve trafik kazalarındaki yoğunluk üzerinden hazırlanan liste, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Uzmanlara göre değerlendirme; şehirlerin hem günlük yaşam güvenliği hem de trafikteki stres düzeyi birlikte ele alınarak oluşturuldu.

Listenin ilk sırasında Aydın yer alırken, Türkiye'nin en sinirli 10 ili şu şekilde açıklandı;

1. Aydın 2. Ankara 3. İzmir 4. Antalya 5. Denizli 6. Çorum 7. Kilis 8. İstanbul 9. Aksaray 10. Uşak