Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Programda devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Vali Çalgan, şehit ailesinin evinin en kısa zamanda yenilenerek aileye teslim edileceğini belirtti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DEVLET HER ZAMAN ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA

Vali Çalgan, şehidin ailesine taziye dileklerini ileterek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Programda, şehit Mustafa Uslu ve tüm şehitler için dualar edildi.

ŞEHİT AİLESİNİN EVİ YENİDEN YAPILACAK

Mevlid programının ardından Vali Çalgan ve beraberindeki heyet, şehidin kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Şehidin ailesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden yapılacak evin yerinde incelemelerde bulunuldu. Vali Çalgan, evin yapımına yönelik proje çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede tamamlanarak aileye teslim edileceğini belirtti.