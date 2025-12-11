Vali Ali Çalgan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

İnsanlığın ortak değerlerini güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edildiğini ve o günden bu yana her yıl 10 Aralık’ın, tüm dünyada ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlandığını belirterek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “Her birey, doğuştan gelen ve yaşam boyunca korunması gereken haklara sahiptir. Toplumların barış, adalet ve huzur içinde varlığını sürdürebilmesi, ancak insan haklarına duyulan saygıyla sağlanabilir. Milletler ve devletler arasındaki ilişkilerde insan haklarına riayet edilmesi ise evrensel barışın vazgeçilmez şartıdır” dedi.

Ne yazık ki günümüzde insan hakları ihlallerinin dünyanın dört bir yanında hâlâ varlığını sürdürdüğünü dile getiren Vali Çalgan, “Savaşlar ve silahlı çatışmalar, ayrımcılık ve eşitsizlik, zorla yerinden edilmeler, işkence ve kötü muamele, ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi uygulamalar milyonlarca insanın hayatını derinden sarsmaktadır. Bu ihlaller yalnızca bireylerin yaşamlarını değil, toplumların barış ve huzur içinde var olma imkânlarını da tehdit etmektedir. İşte bu nedenle, insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmamak, hak ve özgürlükleri savunmak, adaletin ve eşitliğin yanında durmak her birimizin ortak sorumluluğudur. İnsan haklarını korumak ve bu mücadeleye katkı sağlamak, daha adil, daha özgür ve daha barışçıl bir dünya için atılacak en önemli adımdır” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ülkemizde insan hakları alanında kaydedilen ilerlemelerin, toplumsal gelişimimizin en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Vali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda gerçekleştirilen reformlar ve iyileştirmeler, insan haklarına olan bağlılığımızı daha da pekiştirmiştir. Millet olarak sahip olduğumuz milli ve manevi değerler ışığında, insanı merkeze alan, her türlü ayrımcılığa karşı duran ve eşitliği esas alan bir anlayışla yol almaktayız. Bu yaklaşım, yalnızca bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına almakla kalmaz; aynı zamanda adil, hoşgörülü ve dayanışma ruhu güçlü bir toplumun inşasına da katkı sağlar. Bugün bizlere düşen görev, elde edilen kazanımları daha ileriye taşımak; insan haklarını koruma ve geliştirme yolunda elbirliğiyle çalışmaya devam etmektir. Çünkü bir toplumda barış, huzur ve adaletin kalıcı hale gelmesinin ön koşulu, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 77. yıl dönümünde, insan haklarına saygının egemen olduğu bir gelecek temennisiyle tüm Çorumlu hemşehrilerimin 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”

