Alaca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluş çalışmaları kapsamında Yer Seçim Komisyonu bir araya geldi.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin’in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Temsilcileri Asuman Yılmaz Genç ve İzlem Küllük’ün yanı sıra OSB sürecinde görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Şerif Arslan ile Alaca TSO Başkanı Günser Şirin’in selamlama konuşmalarıyla başlayan toplantıda, kurumların OSB’ye ilişkin görüşleri tek tek alındı.

Görüşlerin değerlendirilmesinin ardından toplantı tutanağı hazırlanarak süreç resmî olarak tamamlandı.

Komisyon toplantısı, Alaca OSB’nin kuruluş çalışmaları açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendirildi. Kurumların ortak ve olumlu görüş bildirmesi, OSB’nin kuruluş sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini ortaya koydu.

Alaca OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçede yeni yatırım alanlarının açılacağı, üretim kapasitesinin artacağı ve istihdamda önemli bir ivme kazanılacağı belirtildi.

OSB’nin tamamlanmasının, Alaca’nın ekonomik çeşitliliğini artırarak bölgeyi yatırımcılar için cazibe merkezi hâline getireceği ve ilçe ekonomisine uzun vadeli, sürdürülebilir bir katma değer sağlayacağı ifade edildi. (Haber Merkezi)