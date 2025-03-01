Vali Ali Çalgan, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajına, “İslam âleminin özlemle beklediği, evveli rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diyerek başlayan Vali Ali Çalgan, “Ramazan, tüm İslam âleminde manevi bir coşkunun yaşandığı; ibadetlerin yanı sıra elde olanın cömertçe paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygusunun en derinden hissedildiği mukaddes bir aydır” dedi.

Vali Çalgan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mübarek ayda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmaktır. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” hadis-i şerifinin rehberliğinde elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha fazla el uzatılmalı, komşu ve akrabalarımız daha fazla hatırlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan ayının, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, ülkemize ve İslam âlemine kardeşlik getirmesini diliyor, başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum.”