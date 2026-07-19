Vali Ali Çalgan, 1992 yılında Bitlis'in Çaygeçit bölgesinde şehit olan Jandarma Komando Er Mahmut Daşdan'ın Mecitözü ilçesine bağlı Figani Köyü'nde bulunan kabrini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Çalgan'a, şehit Mahmut Daşdan'ın babası Hüseyin Daşdan eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kabir ziyaretinde dualar edilerek, başta Şehit Mahmut Daşdan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Ziyaret sırasında şehit babası Hüseyin Daşdan ile bir süre sohbet eden Vali Ali Çalgan, şehit ailelerinin milletin ve devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, şehit babası Hüseyin Daşdan'a sağlıklı ve hayırlı bir ömür temennisinde bulunarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.