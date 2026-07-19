Filistin Atölyesi, yaz boyunca sürdürdüğü farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Genç Filistin Atölyesi öncülüğünde başlatılan “Gençler Filistin Sözlüğü’nü Okuyor” etkinliği tüm hızıyla devam ederken, atölye gönüllüleri bu kez ikinci bir “Filistin Sözlüğü” okuma grubunu hayata geçirdi.

Grubun kurucularından Cengiz Mutlu, okuma grubunun kapılarını okumaya gönül veren herkese açtıklarını vurgulayarak, Filistin meselesine duyarsız kalınamayacağını ifade etti.

Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne yazık ki Filistin’de gerçek bir ateşkes hâlâ sağlanabilmiş değil; İsrail’in soykırım politikaları aralıksız sürüyor. Görünen o ki bu acı tablo yıllarca devam edecek. Katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini aşmış durumda ve her gün yeni ölüm haberleri geliyor. Bütün bunlar dünyanın gözleri önünde, adeta canlı yayın gibi yaşanırken, maalesef uluslararası toplumda beklenen vicdani uyanış oluşmadı. İşte tam bu noktada, konunun bilinçli bir şekilde çarpıtıldığını ve toplumda ciddi bir bilgi eksikliği bulunduğunu düşündüğümüz için harekete geçtik. Kendimizi doğru kaynaklarla geliştirebileceğimiz, yanlış bilgilerden arınarak hakikate ulaşabileceğimiz bu okuma faaliyetlerini başlattık.”

Mutlu, Filistin’i anlamanın yalnızca bölgede yaşanan vahşeti kavramak olmadığının altını çizerek şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

“Filistin’i doğru okumak; aynı zamanda küresel lobi ağlarını, silah ticaretinin perde arkasını, uluslararası sistemin baskı mekanizmalarını, Batılı hükümetlerin ikiyüzlü politikalarını, BM ve AB gibi kurumların işlevsizliğini ve uluslararası hukukun güçlüyü nasıl kolladığını anlamaktır. Tüm bu gerçeklikler birbirine zincirlenmiş durumda. Bu yüzden bu okumaları yalnızca bir entelektüel çaba değil, aynı zamanda bir vicdan sorumluluğu olarak görüyoruz.”

Sözlerini, atölyenin işbirliğine açık yapısını vurgulayarak tamamlayan Cengiz Mutlu, “Filistin Atölyesi olarak tüm sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla ortak projeler geliştirmeye hazırız. Kendini bu alanda yetiştirmek isteyen, Filistin üzerine kafa yoran ve çözüm odaklı projelere imza atmak arzusunda olan herkesi aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.