İskilip Aşağı Şeyhler Köyü Dernek Başkanı Ahmet Uysal, Akşemseddin'in mirası olarak kabul edilen tarihi yapıların bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetkililere acil restorasyon çağrısında bulundu.

Uysal yaptığı açıklamada, Akşemseddin Hazretleri'nin evlatları ve torunlarından kalan tarihi yapıların zamanın yıpratıcı etkisi ve ilgisizlik nedeniyle her geçen gün daha da harap olduğunu söyledi.

Tarihi yapılardaki tahribatın endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Uysal, "Çatılar delik deşik olmuş, yapılar yağmur ve rüzgâra teslim edilmiş durumda. Ahşap bölümler çürüyor, haşereler tarafından tahrip ediliyor. Türbelerin alt zeminleri tamamen çökmüş, çevresini saran otlar ve bakımsızlık ise tarihi dokuyu adeta yok ediyor." dedi.

Söz konusu alanın sit alanı statüsünde bulunduğunu hatırlatan Uysal, köylülerin kendi imkânlarıyla onarım yapmasının da mümkün olmadığını belirterek, "Bir çivi dahi çakamıyoruz. Tarihimize sahip çıkmak istiyoruz ancak mevcut mevzuat ve yetkili kurumların sessizliği nedeniyle bu emanetin yok oluşunu çaresizce izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için acil restorasyon çalışmalarının başlatılması gerektiğini vurgulayan Ahmet Uysal, "Kültürel mirasımıza sahip çıkmak sadece taş duvarları korumak değil, köklerimize ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Bu tarihi emanetin yok olmasına daha ne kadar seyirci kalacağız?" diye sordu. (İskilip'in Ses