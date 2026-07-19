Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Recep Yolyapar (70) hayatını kaybetti.

Hazırelbiseci esnafından Recep Yolyapar'ın iki yıla yakın süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi’nde ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Merhum Kemal Yolyapar ve merhume Suade Yolyapar’ın oğulları, merhum Yaşar Yolyapar, Mehmet Yolyapar ve merhum Ahmet Yolyapar’ın kardeşleri, İsmail Yolyapar ve merhum Mustafa Yolyapar’ın ağabeyleri, Sema Yolyapar’ın eşi, Ahmet Yolyapar ve Demet Yolyapar Öztürk’ün babaları, İzlem Yolyapar ve Gürol Öztürk’ün kayınpederleri, Can Yolyapar ve İpek Öztürk’ün dedeleri olan Recep Yolyapar’ın cenazesi, muhtemelen yarın toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.