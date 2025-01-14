Vali Ali Çalgan, Alaca’da meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu yaralanan Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Erdal Baydar ile Laçin’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yasin Yurtseven ve Karakol Komutanı J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Salgın ile diğer araçta bulunan Haluk Filiz ve Sudenur Filiz'i tedavi gördükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralı polisin eşi Demet Baydar ve ağabeyi Ali Fuat Baydar ile ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Çalgan, "Yaşadığımız bu talihsiz kaza hepimizi derinden üzdü. Polis Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali, yaralı jandarma personeli ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.