Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında Sivas' ta yapılan Türkiye Finallerinde şampiyon olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Yıldız Erkek Voleybol Takımı'nı ağırladı.

Okul sporlarında Çorum'u en iyi şekilde temsil eden ve Türkiye Şampiyonu olarak Çorum'u gururlandıran Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Yıldız Erkek Voleybol Takımı öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Dağlı; "İlimizi başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi

Ziyaret sonunda Vali Dağlı ve öğrenciler şampiyonluk kupasıyla poz verdi.