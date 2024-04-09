Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Manevi bir huzurla idrak ettiğimiz, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tamamlayıp, gönüllerimizde önemli yer tutan, sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, birlik olma gibi ulvi değerleri hissetmeyi sürdüreceğimiz Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir” dedi.

Toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan bu güzel ve coşkulu bayram günlerinde, başta aile büyükler olmak üzere bütün yakınları, komşuları, şehit yakınlarını, gazileri, hastaları, kimsesizleri ve huzurevlerindeki yaşlıları ziyaret etmek gerektiğini kaydeden Vali Dağlı, “Bu mübarek günde, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirerek manevi duygularımızı güçlendirmeli ve hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bayram süresince başta trafik, asayiş ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm tedbirlerin, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından alındığını dile getiren Vali Dağlı, “Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Çorumlu hemşehrilerimin, mesai arkadaşlarımın ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diyerek mesajını tamamladı.