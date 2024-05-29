Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İstanbul’un fethinin 571. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış tarih ve kültür şehri İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilişinin 571. yıldönümüne erişmiş bulunmaktayız” diyerek mesajına başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İstanbul’un fethi Türk tarihi olduğu kadar dünya tarihi açısından da önemli bir olaydır. Bu fetihle birlikte bin yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmüş Doğu Roma İmparatorluğu tarihe karışırken Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemin kapıları açılmıştır” dedi.

“Peygamber Efendimizin, "İstanbul, mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!" övgüsüne mazhar olmak amacıyla, yüzyıllarca süren mücadelelerin sonunda büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen bu fetih, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir” diyen Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Üstün dehasıyla, genç yaşta İstanbul'u fetheden büyük komutan ve devlet adamı Fatih Sultan Mehmet Han sadece toprakları değil, gönülleri de fethederek ecdadımızın adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetimini tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere böylesi nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden ecdadımızın sahip olduğu inanç, azim ve kararlılık, bu cennet vatanı daha müreffeh yarınlara taşıma yolunda hepimize ilham kaynağı olmaktadır. Köklü medeniyetimizin, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen İstanbul’un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutluyor, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan başta Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman askerleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.