Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’ye ziyarette bulundu. Ziyarette Çorum’a dair sohbet edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muzaffer Külcü, Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Vali Dağlı’nın ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Külcü, “Valimiz Sayın Zülkif Dağlı ofisimizde ziyaretimize geldiler. Kendileriyle Çorum’un dünü, bugünü ve yarınına ilişkin keyifli bir sohbetimiz oldu. Özellikle OSB’ler, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik vukufiyeti, gayret ve heyecanını memnuniyetle müşahede ettim. Sayın Valimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.