Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ‘14 Mart Tıp Bayramı’ nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, “14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kuruluşu Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

“En zor zamanlarımızda sevdiklerimizi, canımızı emanet ettiğimiz, mesai mefhumu gözetmeden, her türlü zorluğa rağmen görevini fedakârca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımız bizlere zor günlerimizde uzanan kıymetli ellerdir” diyerek mesajına devam eden Vali Dağlı, “Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık alanında çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum meydana getirmenin sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü ilke edinmiş, gece gündüz demeden, zaman ve mekân tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve fedakârlıkları her türlü övgünün üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; insan hayatını her şeyin üstünde tutan, onurlu ve kutsal bu görevi emekle, sevgiyle, bilgiyle, şefkatle ve çok büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.