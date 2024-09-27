Çorum'da yaklaşık 1 yıldır görev yapan Vali Zülkif Dağlı için uğurlama töreni düzenlendi.

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Zülkif Dağlı için Vali Konutu bahçesindeki törende düzenlendi.

Uğurlama törenine katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Dağlı, daha sonra ailesiyle konuttan ayrıldı.

Dağlı'yı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri uğurladı.