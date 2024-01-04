Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı iadei ziyaretler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Beraberinde Vali Yardımcısı Bayram Köse ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret eden Vali Dağlı kapıda çiçeklerle karşılandı.

Ziyaretin ardından süre Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Dağlı daha sonra tüm Şube Müdürlerinin katılımı ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Şube Müdürleri bağlı olan kuru ve çalışmaları hakkında brifing aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor tesislerdi, KYK yurtları ve sportif faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Vali Zülkif Dağlı amatör sporun gelişimi için her türlü çalışmanın yapılmasını istedi ve gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için sporun önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Vali Zülkif Dağlı’ya 19 numaralı ve ismi yazılı Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.