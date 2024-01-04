Okullu Yıldız erkekler futbolda kupalar bugün sahiplerini bullacak. Devane sahasında oynanacak günün ilk maçında saat 11’de yarı final maçını kaybeden iki takım Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu ile Osmancık Ortaokulu takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.

Bu maçın ardından ise saat 12.30’da yarı final maçını kaybeden iki okul Yıldırım Beyazıt İmam Hatip ortaokulu ile Yavruturna Ortaokulu takımları şampiyonluk maçında karşılaşacaklar.

Oynanacak bu iki maçın ardından düzenlenecek törenle dört okul takımına kupa sporcularına ise madalyaları verilecek.