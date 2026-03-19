Çorum Valliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve ölümlü yada yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yeni bir karar alındı.

Karar kapsamında D-100 karayolunda, Amasya-Merzifon ilçesinden itibaren İstanbul yönüne Çorum sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar seyirlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada;

"2026 yılı Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim Öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlaması ile birlikte vatandaşlarımızın 22 – 23 Mart 2026 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önünde bulundurularak; trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Valiliğimizce; D-100 karayolunda, Amasya-Merzifon ilçesinden itibaren İstanbul yönüne İlimiz sınırları içerisinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00’dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir. Bu süreçte yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." denildi