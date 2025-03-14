Buharaevler Mahallesi’nde sürü halinde gezen başıboş köpekler mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri ayrıca hayvanseverler tarafından oluşturulan köpek besleme noktalarının da kaldırılmasını istiyor.

BESLENME ALANLARI OLUŞTURDULAR

Konuyla ilgili gazetemize ulaşan mahalle sakini bir vatandaş Buharaevler 27. Sokak’ta başıboş köpekler için beslenme alanları oluşturulduğunu dile getirerek, bu noktalara çiğ et, yemek artıkları ve mama bırakıldığını ifade ettiler.

OYUN ALANLARINDA VE PARKLARDA GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYORLAR

Bu yiyecekleri bırakanların mahallede ikamet etmediğini aktaran mahalle sakini, bırakılan yiyecekler sebebiyle bölgede köpeklerin sürü halinde toplandığını, bu durumunda çocukların oyun alanında, parklarda ve okul yollarında güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

ÇORUM BELEDİYESİNE DİLEKÇE VERDİK FAKAT ÖNLEM ALINMADI

Mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ve konuyla ilgili Şubat ayında Çorum Belediyesine dilekçe verdiklerini ifade eden mahalle sakini herhangi bir önlem alınmadığını kaydetti.

BESLENME NOKTALARI KALDIRILSIN

Mahalle sakini, yetkililerden bölgede bulunan besleme noktalarının, yem kaplarının ve köpek yuvalarının kaldırılmasını talep etti.

Türkiye’nin de gündeminde olan konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını açıklamıştı.