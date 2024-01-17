Bağkurlular emekli olmak için 9 bin prim gün sayısı doldurmak zorunda ancak SSK sigortalılarının emekli olması için 7 bin 200 gün yeterli.

Bağkurluların emekli olması için SSK'lılardan 5 yıl daha fazla çalışması gerekiyor.

Emekli prim gün sayısının Bağkurlular için 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı çalışmalar yürütülüyordu.

Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkurluların emekli prim gün süresinin SSK'lılarla eşitlenmesi ve kadınlara prim desteği ile ilgili sorulara yanıt vererek, bu konuların gündeme alınacağına ilişkin açıklama yaptı.

"Çok güzel bir yıla girdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını belirten Işıkhan, "Çok güzel bir yıla girdik." diye konuştu.

Bağkur’la ilgili, emekli prim gün sayısı eşitlenmesi hayata geçirilecek

Bakan Işıkhan, Bağkur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor.

"Kadınlara prim desteğini gündemimize alacağız"

Işıkhan, "Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler, bu yıl olur mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız.

"İş kanunlarına yönelik toplantı verimli geçti"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunlarına yönelik toplantının verimli geçtiğini söyleyen Işıkhan, bu konuda şu bilgileri verdi: