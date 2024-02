Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Bayat'ta hayat var" sloganıyla çıktıkları yolda, “Hayallerimizi gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.



2009 yılında AK Parti'den Çorum Bayat ilçesinde belediye başkanı seçilen Ekrem Ünlü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden aday olmadı. Başkan Ünlü, görevinin sona ermesine sayı günler kala “Birlik ve Beraberlik” yemeği verdi.

Bayat Belediyesi misafirhanesinde düzenlenen yemeğe sivil toplum kuruluşları ve muhtarların yanı sıra Mahalli İdareler Seçimlerinde siyasi partilerden aday olan belediye başkan adayları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda Başkan Ünlü, tüm katılımcılara teşekkür etti.



Bayat halkının 31 Mart 2009 yılından bugüne kadar 3 dönem ekibiyle birlikte belediye başkanı olarak hizmet etme imkanı verdirdiğini hatırlatan Ünlü, “Bu güven ve desteğiniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz desteği boşa çıkarmamak içini imkanlarımız dahilinde var gücümüzle Bayat'ımız için en iyisini yapmaya çalıştık. Onurlu ve şerefli olduğu kadar büyük sorumluluklar ve fedakarlıkları bünyesinde barındıran bu makamlara bizleri layık gören halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bayat'ın Şehr'ül emini olarak “Sizin en hayırlınız insanlara hayrı dokunandır”, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla belediye çalışanlarıyla birlikte halkımızla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde hizmet etmeye çalıştık. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin herkese eşit davranarak Bayat için doğru olan neyse onu yapmaya çalıştık. Şükürler olsun ki hayallerimizi gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.



İcraatlarını anlattı

2009 yılında göreve başladıkları günden bugüne kadar ilçenin yıllardır birikmiş olan altyapı ve üst yapı problemlerini bir bir çözdüklerini ve çözmeye de devam ettiklerini anlatan Ünlü, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



“Bayatta hayat var” sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Ünlü, “Bayat giriş yolumuzu duble yol yaparak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ismini verdik. Kum ocağımıza ciddi bir yatırım yaparak modern bir çakıl kırma ve eleme tesisini kurduk. DSİ ile ortak projeler üreterek ilçe merkezinden geçmekte olan Bayat çayının sağ ve sol sahillerine istinat duvarlarının yapılmasını sağlayarak, taşkından koruyup tahribatın önlenmesini sağladık ve AK Köprüyü yeniden inşa ettirdik. Bayat çayı yatağı kenarına yürüyüş yolları, parklar, halı saha yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Dere mahalle Elbiz deresi, Yatukcu Mahallesi Turnalı dereyi ıslah ettik. İlçemize hayvan pazarı, kapalı sebze pazarı, köylü pazarı, buğday pazarı yaptık. Orman Bakanlığıyla ortaklaşa 800 dönüm alanda badem, 100 dönüm alanda ceviz fidanı dikerek yetiştirdik. Bayat Gençlik Merkezini yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Bayat Belediye Sporu kurarak gençlerimizin yanında olduk. Spor salonunu tekrar kullanılabilir hale getirdik ve bitişiğindeki alana güzel bir sentetik çim saha yaptık. İlçemize 3 adet halı saha kazandırdık. İlçemize Meslek Yüksekokulu kazandırıp eğitim öğretime açtık. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projeler yürüterek, Bayat Anadolu Lisesini, Orta Öğretim Öğrenci yurdunu, anaokulunu, konferans salonunu, Atatürk İlköğretim Okulunu yaparak hizmete açtık. İlçemize misafirhane ve otel yaparak, gelen misafirlerimizin konaklayabileceği alanlar oluşturduk. Belediye hizmet binamızı tadilattan geçirerek kullanılabilir hale getirdik. Sosyal Güvenlik Kurumunu ilçemize kazandırarak, hizmet binasını tamamlatıp hizmete açtık. Bayat Devlet Hastanesini içerisinde diyaliz merkezi olacak şekilde yeniden inşa ettirerek hizmete açtık. Halk Bankasını tekrar Bayat ilçemiz ile buluşturduk. Toplu taşımayı başlattık. İçme suyu ilçemiz için çözülemez gözüken bir yaraydı. Öncelikle ilçe merkezi isale hattını yeniledik. Bostancı Tatlısu havzasını depo yaparak şehir içerisindeki tatlı su çeşmelerinin sayılarını artırdık. Belveren, Karaçalı, Çaltı mevkilerini suyla buluşturduk. Kunduzlu Barajını yaptırdık. Arıtma Tesisi ve İsale Hattı tamamlandı. Yüzyıllık özlem olan Kunduzlu suyunu halkımızın çeşmesinden akıtıyoruz. Atık Su Arıtma Tesisini kurduk. İlçemizin başlıca problemlerinden biriside kanalizasyonlardı. Bugüne kadar kanalizasyon hatlarımızı yenileyerek, hizmete açmış olduğumuz atık su arıtma tesisine kadar götürdük. Şehir içi yağmur sularını ayırarak Bayat çayına direne ettik. İlçemizin sulanabilir arazisini sulayabilmek için Tımarlı Sulama Suyu projesini takip ederek, Tarım ve Orman Bakanlığımıza tamamlatıp, sulu tarıma geçtik. Atıl durumda olan yaklaşık 500 dönüm arazide tarım yapmaya başladık. Kilitli parke taşı olmayan mahallemiz kalmadı. İlçemizde sokaklarımız yüzde 95 kilitli parke taşıyla döşendi. Millet Bahçesi, Sosyal Tesis, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yapılarak, halkımızın hizmetine sunuldu. Afet Evleri tamamlanarak afetzede kardeşlerimize teslim edildi. Sokak hayvanlarına yönelik gezici ve sabit besleme noktaları yapılarak, ağzı dişi olmayan bu canlılarımızın her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Güneş Enerji Santralini kurarak Belediyemize her ay gelir temin ettik. Yıllardır çözüm bekleyen Karaçalı, Osman Yıldırım Caddesi, Hal yeri gibi tapu alamayan vatandaşlarımızın işlemlerini imara uygun hale getirip tapularını verdik. Küçük sanayi sitesini yeni yerine taşıdık. Karatepe Kuşca çimen Yaylası Mesire Alanını ve Asma Tepesi Yamaç Paraşüt Alanını hizmete açtık. Halkımızın özlemle beklediği Modern Mezbahanemizi ilçemize kazandırdık. Belediyemiz araç parkını tamamen yeniledik. İlçemiz ile birlikte yardıma muhtaç olan diğer vatandaşlarımızın da yanında olduk. Bayat Belediyesi olarak Kaymakamlığımızla birlikte organizasyonlar yaparak, Zeytin dalı Harekatı'nda, Afrin'e, Karadeniz sel baskınında Sinop Türkeli'ne, asrın felaketi olan 11 ilimizi etkileyen depremde Kahramanmaraş Afşin'e Bayat halkımızla birlikte yardımlarda bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi sergiledik. Bunları tabiî ki tek başımıza yapamazdık, yapmadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bize verdiği güçle milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın en önemlisi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bayat halkımıza destekleriyle yaptık” şeklinde konuştu.



“Bu bir veda değil”

Her güzelliğin bir sonu olduğu bilinciyle bu dönemde belediye başkanlığına aday olmadığını açıklayan Başkan Ünlü, şunları kaydetti; “Aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi istiyorum ki bizim bu konuşmamız asla bir veda değildir. Bilesiniz ki bu da bir başlangıçtır. Yeni bir açılıştır, milattır. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Biriz, iriyiz, diriyiz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Bayat'ız. Sizlerin en doğru tercihi yaparak Şehr'ül Emin olarak seçeceğiniz belediye başkanımıza tüm varlığımla koruduğum emanetinizi teslim ederek bende sizlerin arasında hayatıma devam edeceğim. İstemeden kırdığımız üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa hepinizin haklarınızı helal etmesini istiyorum”