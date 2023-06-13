HURŞİT BOZKURT

Vergi Dairesi'nin taşıyıcı kolonlarından numune alınarak depreme dayanıklılık testi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kamu kurumlarındaki bina dayanıklılık testleri devam ediyor.

40 YILDAN BERİ HİZMET VERİYOR

Bu amaçla Çorum’da yaklaşık 40 yıldan beri hizmet veren ve günlük binlerce vatandaşın girip çıktığı Vergi Dairesi’nden de numune alınarak dayanıklılık testi yapıldı.

BİNANIN AKIBETİ SONUCA GÖRE BELLİ OLACAK

Binanın taşıyıcı kolonlarından karot alınırken sonucun yaklaşık 15-20 gün sonra çıkacağı öğrenildi.

Sonuçlara göre, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.