Çorum'un Kargı ilçesinde yer alan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Kızılcaoluk Şelalesi, tüm ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.

İlçeye bağlı Başköy Köyü'nde bulunan bu doğa harikası, hem yerli halkın hem de yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dinginlik arayanlar için ideal bir mola yeri olan Kızılcaoluk Şelalesi, göz alıcı güzelliği ile her dönem ve her mevsim ziyaretçilerini bekliyor.

Kızılcaoluk Şelalesi, sadece bir doğa harikası olmanın ötesinde, etrafında sunulan kamp ve piknik olanaklarıyla da ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatıyor. Doğa ile iç içe bir tatil yapmayı düşünenlerin mutlaka rotalarına eklemesi gereken bir yer olan Kızılcaoluk Şelalesi, aynı zamanda ücretsiz bir ziyaret deneyimi sunuyor.

Kargı Tatil Köyü'nün yakınındaki bu muhteşem şelale, doğa tutkunlarının keşif listesinde yer almayı kesinlikle hak ediyor.