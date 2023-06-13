HURŞİT BOZKURT

Çorum’da Emir Ahmet Çeşmesi ile Ümit Halife Cami önünde bulunan tarihi çeşmeler yıkık dökük bir halde restore edilmeyi bekliyor.

Konuyla ilgili haber merkezimizi arayan vatandaşlar, Emir Ahmet Çeşmesi ile Ümit Halife Cami önünde bulunan tarihi çeşmelerin bakımsızlıktan durumunun içler acısı olduğunu belirterek, yetkililerden çeşmelerin restore edilmesini istediler.

Çeşmelerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu ifade eden vatandaşlar, Çorum Belediyesi’nin Kültür Yolu Projesi kapsamında tarihi değere sahip 7 sokak çeşmesini tespit ederek restore ettiğini hatırlatarak, bu iki çeşmede de biran önce çalışma yapılması gerektiğini ilettiler.