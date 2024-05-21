Çorum ve Osmancık Veteranları geçtiğimiz hafta içinde kaybettiğimiz Vedat Erdem için sahaya çıktılar.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Osmancık Belediyespor tarafından oluşturulan eski futbolculardan oluşan iki takım pazar günü Osmancık ilçe sahasında karşılaştılar.

Çorum ve Osmancık’ta geçmiş yıllarda futbol oynamış çok sayıda isim Osmancık ilçe sahasında Vedat Erdem anısına sahaya çıktılar.

Osmancık karmasında ilçe kaymakamı Ayhan Akpay, Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu yönetim kurulu üyesi Ahmet Aksu ile birlikte Osmancık’ta futbol oynamış çok sayıda isim forma giyerken Çorum karmasında ise Çorumspor’da ve aamör futbolda 1980’li yıllarda forma giymiş çok sayıda isin forma giydi.

Dostluk maçında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın ile çok sayıda davetli katıldı.

Maçın başlama düdüğü öncesinde kısa birer konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçe futboluna uzun yıllar hizmet etmiş Vedat Erdem anısına düzenlenen bu organizasyon içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organize edenlere teşekkür ederek Vedat Erdem’e bir kez daha allahtan rahmet diledi.

BBDK Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aksu ise konuşmasında Osmancık Belediyespor’da birlikte forma giydikleri daha sonra teknik adam ve yönetici olarak çok büyük hizmetler vermiş Vedat Erdem adına organize edilen bu maça katılan herkese teşekkür etti ve Vedat Erdem’e bir kez daha allahtan rahmet diledi.

Tüm katılanların forma giydiği maç dostca başladı ve dostca sona erdi.