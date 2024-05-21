Gençlik Haftası Bocce turnuvası yarışmaları Hitit Üniversitesi Bocce sahasında yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Bocce il birinciliği Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce sahasında yapıldı.

40 sporcunun mücadele ettiği müsabakalara Hitit Üniversitesi Öğrencileride katıldı. Yapılan yarışmalar sonunda bayanlarda İclal Kara birinci olurken Zehra Nur İnci ikinci Merve Gül Suna üçüncü Yazgül Tokay ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Enes Dal birinci olurken Ahmet Türkmen ikinci Hamla Görhan üçüncü olurken Zübeyir Enes Corus ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yarışmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödüllerini Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Prof Dr. Erkan Demirkan ve Doç Dr. Emrah Yılmaz ile İl Temsilcisi Hakan Çıtak tarafından verildi.