Veteranlar Voleybol Turnuvasında şampiyonluk kupası Fabrika Voleybol’un.

2024 yılı Veteranlar Voleybol Turnuvası final maçında Mecitözü Devlet Hastanesi’ni nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 yenen Fabrika Voleybol takımı bu yılki turnuvanın birincisi oldu.

17 takımın mücadele ettiği Veteranlar voleybol turnuvasında grup ve eleme maçlarını kazanan Fabrika Voleybolspor ile Mecitöze Devlet Hastanesi takımları şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maç büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Maça iyi başlayan Mecitözü Devlet Hastenesi ilk seti 25-15’lik skorla kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci ve üçüncü sette ise Fabrika Voleybol hücumdaki etkili oyunu ile ikinci seti 25-14 üçüncü seti ise 25-16 alarak maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette yeniden toparlanan Mecitözü Devlet Hastanesi bu seti 25-15 gibi farklı skorla alarak maçı final setine taşımayı başardı.

Final seti kelimenin tam anlamı ile nefes kesti.

Karşılıklı sayılarla geçen bu seti 15-13 maçıda 3-2 kazanan Fabrika Voleybol takımı turnuvanın bu yılki şampiyonu oldu. Final maçının ardından törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.