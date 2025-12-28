İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ile 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme veya bulundurma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Geniş çaplı yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni dalga operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturmada bu suçlara karıştıkları tespit edilen aralarında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Veyis Ateş ve Taner Çağlı'nın yanı sıra Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, "The Bacım" isimli 2.5 milyon takipçili sosyal medya hesabının sahibi fenomen Şebnem İnan, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer, Nilay Didem Kılavuz ve Dilara Ege Çevikde gözaltına alınan diğer isimler arasında.