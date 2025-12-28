Çorum Belediyesi çalışanlarından Haydar Nayman (55) hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Merkez Hımıroğlu Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.