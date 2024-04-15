31 Mart Mahalli İdariler seçiminin ardından İl Genel Meclisi dün ikinci kez toplandı.

Bayramın ikinci günü ilk toplantısını gerçekleştirilen yeni İl Genel Meclisi, toplantıda yeni başkanını belirlemişti ve yapılan oylama sonucu AK Parti’li meclis üyesi Muhammed Fatih Temur başkan seçilmişti.

Temur başkanlığındaki İl Genel Meclisi dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda 5355 sayılı mahalli birlikleri kanunun 10.madddesi gereğince Vilayetler Birliği’nin olağan genel kurul toplantısında Çorum’u temsil edecek meclis üyesi belirlendi.

AK Parti Vilayetler Birliği için Başak Gözde Taşkıran’ı asil üye olarak, Meryem Demir’i de yedek üye olarak gösterdi. CHP ve MHP Grubu temsilcilik için aday göstermedi ve Başak Gözde Taşkıran Vilayetler Birliği’ne üye olarak seçildi.

Toplantının devamında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’ne 1 asil ve 1 yedek üye seçimi yapıldı.

AK Parti Muhammed Fatih Temur ve Ali Özdanacı’yı aday olarak gösterdi. Yine CHP ve MHP’nin birlik için aday göstermezken, oy birliği ile Fatih Temur birlik üyeliğine seçildi.

Toplantının sonunda ise Bahçelievler Mahallesi’nde 6 bin 462 metrekare büyüklüğünde okul yeri olarak işaretlenen taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 25 yıl süreyle tahsisi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.