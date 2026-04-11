Waffle’s tadımlayan müşterilerin ‘amma ne waffle’s’ diyerek tanımladıkları İkram Dondurma Waffle’s lezzetiyle büyük ilgi görüyor.

Gazi Caddesi Pir Baba Çamlığı karşısında faaliyet gösteren firma ilimiz eski futbol hakemlerinden Sefa Kabak’ın sunumlarıyla kapılarını açtı.

Waffle’s klasik, muzlu, çilekli, bol kova, bardak waffle çeşitleriyle hizmet veriyor. İyi bir waffle’ın sırrı hamuru ve çikolata sosunda diyen Sefa Kabak; hamuru ile bütünleşen bitter, karamel, sütlü, beyaz, frambuazlı ve antep fıstıklı çikolata çeşitleriyle damaklara hitap ettiklerini söyledi.

Saat 11.00’den 00.00’a kadar açık olduklarını belirten Kabak; “Ev yapımı limonata ve enfes dondurma çeşitlerini tatmak isteyenleri iş yerimize bekliyoruz.” dedi.