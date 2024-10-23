İl Koordinasyon Kurulu toplantısında barajlardaki doluluk oranı ile ilgili bir açıklama yapan DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu; “İnşallah bu sene yağışlı bir sezon geçirirsek, önümüzdeki yıl da hem içme suyunda hem de sulamada ciddi bir problem ile karşılaşmayacağımızı umuyoruz.” dedi

KOÇHİSAR BARAJI ALARM VERİYOR

Çorum’daki barajların doluluk oranlarını açıklayan Yaroğlu, şu bilgileri verdi;

Yenihayat Barajı aktif doluluk oranı yüzde 36, Çorum Barahı yüzde 74, Alaca Barajı yüzde 22, Hatap Barajı yüzde 29, Koçhisar Barajı yüzde 8, Obruk Barajı yüzde 61.

Konuşmasında DSİ’nin Çorum’daki projeleri ile ilgili bilgi veren Yaroğlu, DSİ’nin Çorum’daki 100 projesinden 3’ünün tamamlandığını, 51 tanesinin devam ettiğini, 3 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 40 projenin ihale edilmeyi beklediğini ifade etti.

Yaroğlu, Çorum’daki en büyük su projelerinden biri olan Sungurlu Barajı’nın 2025 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi. Proje ile Sungurlu’nun hem içme suyu hem de sulama sorununun büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor.