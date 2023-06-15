MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'na "yağmaya teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu aralarında Eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör’ün bulunduğu 5 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve tarafların avukatları da katıldı.

ERDEMLİ: PİŞMANIM, UZLAŞMAYA HAZIRIM

Duruşma da ilk olarak savunma yapan sanık Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile şahsi hiçbir bağlantısı olmadığını, sanıklardan Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör’ü tanımadığını belirterek, “Öfkeme yenik düştüm ve tartakladım bir iki kez. Başka birşey yapmadım. Durumum iyi , yardım çekine ihtiyacım yok. Üzgünüm, pişmanım, özür diliyorum ve tahliyemi istiyorum. Uzlaşmaya da hazırım” dedi.

YILMAZ: BARIŞTIRMAYA GİTTİM

Sanık Fatih Yılmaz ise Murat Günay’ı 20 yıldır tanıdığını, Günay ile Bozok’u barıştırmaya gittiğini ve olayı ayırdığını ifade etti.

BOZOK: KONUŞMAYA GİTTİK, İŞ KAVGAYA DÖNDÜ

Sanık Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok da Günay’ın, akrabasının sosyal medya platformundaki paylaşımına “Saatin ne kadar güzel, markası ne?” şeklinde yorum yazdığını iddia ederek, “Bende Murat Günay’a kızdığımdan dolayı olayı Zeki Oral’a anlattım. Fatih Yılmaz, “konuşarak halledelim” dedi. Sinirlendim bir tane vurdum. Kızgınlığımla tartakladım. Zeki Oral ile Saffet Erdemli ayırdı. Yardım kartları ile alakalım yok. İbrahim Hoşgör’ü tanımıyorum. Konuşmaya gittik, iş kavgaya döndü. Olaydan sonra Belediye Başkanı’nı aradım. İl Başkanı ile kavga ettiğimi ve kendisinden özür dilediğimi belirttim” diye konuştu.

ORAL: 8 YILDIR YAĞMACI DEĞİLDİM DE ŞİMDİ Mİ YAĞMACI OLDUM?

Sanık Eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral ise 9 yıldır muhtar olduğunu, kırsalda yaşayan insanların ramazan kartı için kendisine geldiğini vurgulayarak, savunmasında şunları söyledi: “Kadın Kolları Başkanı'nı aradım. Seçim öncesiydi. Yoğundu heralde açamadı. Sonra İlçe Başkanı Erhan Akar’ı aradım. Kartların akıbetini sordum. İnsanlar kart istiyor dedim. Kartların bu yıl Murat Günay da olduğunu söyledi. Murat Başkanı aradım. 200 tane kart istedim. 20 tane verebilirim dedi. Yetmez, beni karıştırmayın o zaman siz dağıtın dedim.

8 yıldır AK Parti kartları hep benim üzerimden dağıttı. 8 yıldır değil de şimdimi yağmacı oldum. Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na, Köydes’e üye seçildim 8 yıldır. Üst üste seçilen tek kişiyim. Beni bu göreve AK Parti getirdi. Yağmacı isem beni niye bu görevlere getirdiler.

Telefon görüşmesinden 2-3 gün sonra çay ocağına gittik. Ünal Bozok’un amcasının kızının mevzusu geçti. Fatih Yılmaz, “Murat abiyi 20 yıldır tanırım, görüştürelim olayı çözelim” dedi. O gün Murat Günay’ı ziyarete Belediye Başkanı gelmiş, onun gitmesini bekledik. Önce Ünal Bozok, arkasından Saffet üçüncüye ben gittim. Ben Murat abiyi duvara çektim, arkadaşları azarladım. En ufak darp söz konusu değil. Daha sonra Fatih Yılmaz geldi. Murat abiyi Valiliğin ön tarafına götürdü. İhtiyaç sahibi insanlara, yağma, gasp yaparak kim yardım eder Murat abiye soruyorum? Beratimi talep ediyorum. Fatih Yılmaz da bende olayı ayırdık.”

HOŞGÖR: GÜNAY’I TANIMIYORUM, MAĞDURUM, BERATIMI İSTİYORUM

Sanık İbrahim Hoşgör de Günay’ı hiç tanımadığını söyleyerek savunmasında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti karşısındaki Kamera önünde durdum diye başıma gelen kalmadı. Ben Murat Günay'ı, AK Parti’yi bilmem. Hiçbir alakam yok. İl Başkanı’nı bekliyordum dışarıda, İl Başkanı çıktı. Fatih Yılmaz’gil partiden çıkmadı. Aradım partiyi size mi bıraktılar dedim. Görüntü çekerken Fatih Yılmaz geldi "sen niye çekiyorsun" dedi. Bizi neyim vururlar dedim, ondan çektim. Ben kartı, muhtarı, partiyi bilmem. Kredi çektim çok mağdurum. Beratımı istiyorum.”

GÜNAY: KUMPAS KURULDU

Müşteki AK Parti İl Başkanı Murat Günay da Saffet Erdemli ile İbrahim Hoşgör’ü hiç tanımadığını, Fatih Yılmaz ile Zeki Oral’ı 20 yıldır tanıdığını, Ünal Bozok’u ise 6 yıldır tanıdığını söyledi.

Şahsına kumpas kurulduğunu iddia eden Murat Günay,“Mertçe ifade verseler farklı düşünürdüm. Zeki Oral yalan söylüyor. 200 tane 500 liralık kart talep etti. Bende ona o kadar veremeyeceğimi, ihtiyaç sahiplerini getirdikleri taktirde yardımcı olacağımı söyledim. “İl Başkanı oldun erkekleştin” dedi. 1 saat sonra yeniden aradı. Hangi cenazede isen oraya geleceğim dedi. Bende Kırşehir’de idim” açıklamasında bulundu.

Olay gününü de anlatan Günay, şunları söyledi: “O gün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve meclis üyeleri ziyarete geldi. Ziyaretten sonra çıktım. Valiliğin arada iken merdivenlerden inerken bir araba önümü kesti. Ünal bey bana direk saldırdı, konuşma olmadı. Zeki bey de vurdu. Hepsi giderken küfretti. İbrahim Hoşgör hiç birşey demedi. Fatih Yılmaz da kamerayı kapattırdı. Fatih vurmadı bileğimi büktü, küfretmedi de.

Partiye git kartları al gel, verseydin bunlar başına gelmeyecekti dediler. Bende fakir fukaranın hakkını yedirmem dedim. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum. Ayrıca sanıklar yakınları babamla iletişime geçip ve partiye gelip baskı kurmaya çalıştılar.”

DURUŞMA 22 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 22 Haziran Perşembe gününe erteledi.