Çorum Belediyesi ekipleri tarafından vektörle mücadele çalışmasında hem temizlik hem de ilaçlama çalışmaları devam ettiriliyor.

Çorum Belediyesi, halk sağlığını korumak ve şehir genelinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivrisinek ve karasinek gibi uçkunlarla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri, şehir genelindeki dere yatakları, su birikintileri, gübre döküm alanları ve risk taşıyan bölgelerde düzenli olarak kontrol ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Özellikle hayvansal gübre alanlarında larva oluşumunun önüne geçilmesine yönelik uygulamalarla uçkunların üreme alanları kontrol altında tutuluyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte uçkun popülasyonunda yaşanabilecek artışa karşı şehir merkezinde ULV araçları ve mobil ekiplerle ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Park ve yeşil alanlarda da belirlenen program doğrultusunda periyodik uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Çorum Belediyesi ekipleri, vektörel mücadelenin yanı sıra, çöp konteynerlerinin temizliğini de sürdürüyor. Konteyner yıkama aracıyla gerçekleştirilen çalışmalarda konteynerler düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla kötü koku oluşumunun ve sinek yoğunluğunun önüne geçilmesi, çevre ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Çorum Belediyesi, vektörel mücadele çalışmalarını yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.

Uçkunların üreme alanlarının takibinden larva mücadelesine, şehir merkezindeki ilaçlama uygulamalarından park ve yeşil alan çalışmalarına kadar farklı noktalarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve şehir genelinde daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla vektörel mücadele ile temizlik çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.