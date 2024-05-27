Çorum Futbol Kulübü Başkanı Oğuzhan Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Bodrum maçından sonra “Çorum bunu hak edecek ne yaptı?” diye sordu.

Çorum FK’nin Süper Lige çıkmasının önünü Bodrumspor ile oynadığı her iki maçta da hakemler tarafından kesildi.

İlk maçta verilmeyen penaltı, rakibin attığı goldeki yanlış karar, ikinci maçta ise golün iptali, verilmeyen penaltı Türkiye’de gündem yarattı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da yaşanan olaylara ağır bir dille tepkisini dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Oğuzhan Yalçın, Bodrum maçından sonra Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye bir mesaj gönderdi.

Mesajında öncelikle dünyanın ölümlü olduğunu hatırlatan Başkan Oğuzhan Yalçın, “Çorum bunu hak edecek ne yaptı? Namussuzluk mu yaptı?” diye sordu.

Yalçın, “Kocaeli maçında verilmeyen penaltıyı izle. Bugün Bodrum maçında verilmeyen golü izle başkanım. Ben razı değilim. Geçen maçta da rakipten çıkan topla gol yedik, izle başkanım. Yakışmadı, hiç yakışmadı. Hepimiz insanız. Yaradan herşeyi görüyor. Bu dünya ölümlü ölüm her nefise var. Bunun öbür tarafı da var başkanım” diye yaşadıklarını dile getirdi.